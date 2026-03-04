Во Владивостоке выявили восемь случаев нелегальной аренды жилья

Арендодателям предлагают легализовать доходы и снизить налоговую нагрузку. Для этого можно зарегистрироваться как самозанятый через приложение «Мой налог» — ставка составляет 4 процента при работе с физическими лицами и 6 процентов при работе с юридическими. Альтернативный вариант — оформить патент на сдачу жилья в аренду. Его стоимость — 6 процентов от потенциально возможного годового дохода.