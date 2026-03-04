Во Владивостоке выявили восемь случаев нелегальной аренды жилья

В ходе рейда выявлено восемь случаев сдачи жилья без заключения договоров. По каждому факту составлены протоколы. Как сообщили в управлении финансов мэрии, собственников вызовут в налоговый орган для декларирования доходов и оформления статуса самозанятых.
В администрации напомнили, что такие рейды во Владивостоке проходят регулярно. Адреса для проверок формируют на основании обращений жителей, которые поступают на телефон доверия.
Арендодателям предлагают легализовать доходы и снизить налоговую нагрузку. Для этого можно зарегистрироваться как самозанятый через приложение «Мой налог» — ставка составляет 4 процента при работе с физическими лицами и 6 процентов при работе с юридическими. Альтернативный вариант — оформить патент на сдачу жилья в аренду. Его стоимость — 6 процентов от потенциально возможного годового дохода.
Сообщить о фактах нелегальной сдачи квартир можно по телефону 2−614−253.