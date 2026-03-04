Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке выявили восемь случаев нелегальной аренды жилья

В Ленинском районе Владивостока прошел очередной рейд по легализации аренды квартир. Проверку провели специалисты администрации города совместно с сотрудниками МВД и налоговой службы. Инспекция состоялась в многоквартирном доме № 3 на улице Шилкинской.

Источник: Соцсети

В ходе рейда выявлено восемь случаев сдачи жилья без заключения договоров. По каждому факту составлены протоколы. Как сообщили в управлении финансов мэрии, собственников вызовут в налоговый орган для декларирования доходов и оформления статуса самозанятых.

В администрации напомнили, что такие рейды во Владивостоке проходят регулярно. Адреса для проверок формируют на основании обращений жителей, которые поступают на телефон доверия.

Арендодателям предлагают легализовать доходы и снизить налоговую нагрузку. Для этого можно зарегистрироваться как самозанятый через приложение «Мой налог» — ставка составляет 4 процента при работе с физическими лицами и 6 процентов при работе с юридическими. Альтернативный вариант — оформить патент на сдачу жилья в аренду. Его стоимость — 6 процентов от потенциально возможного годового дохода.

Сообщить о фактах нелегальной сдачи квартир можно по телефону 2−614−253.