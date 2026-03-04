Российская компания научила дроны сортировать мусор на полигонах

Он уточнил, что испытания беспилотников проходили на полигоне, который имитировал открытую местность или мусороперерабатывающую базу, которые показали, как дроны с предустановленным ПО могут реализовывать полезные пользовательские кейсы. Эта функция применима в переработке отходов, правильная сортировка которых поможет оптимизировать процесс. Также Гачко подчеркнул, что благодаря хакатонам рождаются новые идеи в других направлениях возможного использования дронов.