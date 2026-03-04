Российская компания научила дроны сортировать мусор на полигонах

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Российская IT-компания в сотрудничестве с молодыми специалистами научила дроны определять и сортировать мусор для последующей переработки. Об этом ТАСС сказал основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус» Дмитрий Гачко.
«Недавно одна из компаний корпорации провела хакатон (командное мероприятие, на котором участники за ограниченное время разрабатывают прототипы новых IT-продуктов — прим. ТАСС). Участники разработали датасеты нейронной сети для распознавания мусора, которые загружались на платформу Wheelies для управления дронами. Они позволяют идентифицировать объекты, различать мусор это или не мусор и делить его по категориям», — сказал Гачко.
Он уточнил, что испытания беспилотников проходили на полигоне, который имитировал открытую местность или мусороперерабатывающую базу, которые показали, как дроны с предустановленным ПО могут реализовывать полезные пользовательские кейсы. Эта функция применима в переработке отходов, правильная сортировка которых поможет оптимизировать процесс. Также Гачко подчеркнул, что благодаря хакатонам рождаются новые идеи в других направлениях возможного использования дронов.
«Команда стартапа разрабатывает платформу для управления всеми видами дронов: воздушными, водными и наземными», — отметил Гачко.
По его словам, сейчас функциональности платформы севастопольских разработчиков уже достаточно для использования дронов в целях мониторинга и орошения сельскохозяйственных угодий, доставки небольших грузов в труднодоступные районы, мониторинга трубопроводов, обнаружение утечек и повреждений, выявления незаконных вырубок и возгораний в лесах.