Росавтодор проверяет отремонтированные по нацпроекту дороги Владивостока

«Нацпроект позволяет нам проводить на улицах города полный спектр работ. За последние четыре года во Владивостоке благодаря нацпроекту были комплексно отремонтированы 17 участков дорог. В минувшем году были сделаны сразу четыре значимых объекта. Это перекрёсток Басаргина — Новороссийская, улицы Анны Щетининой (от перекрестка с Адмирала Горшкова до дома № 26 на Анны Щетининой), Жигура и Стрелочная. В 2024 году отремонтировали дороги на улицах Авроровской, Иманской, Комсомольской, Никифорова, Сафонова, Героев Хасана и перекрёстке Адмирала Юмашева — Адмирала Кузнецова — Нейбута. В 2023 году преобразились улицы Толстого, Шуйская и Волжская, а также был построен новый мост через Вторую речку на улице Шуйской. В 2022 году сделаны дороги на Нейбута, Калинина и Давыдова», — прокомментировал Дмитрий Долгий, руководитель управления дорог администрации Владивостока.