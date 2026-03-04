Во Владивостоке продолжат ремонт фасадов исторических домов

Отметим, программа обновления исторического центра действует уже несколько лет и ежегодно получает финансирование из краевого бюджета. В прошлом году фасады были обновлены на Светланской, 5, 7, 39, 39 В, 61 и Семеновской, 10. На некоторых объектах также заменили кровлю и инженерные сети.