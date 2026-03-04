Специалисты F6 предупредили о постепенном «очеловечивании» ботов для кибератак

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вредоносный бот-трафик на российский бизнес перешагнул порог доли в 41% среди всех атак, сообщили ТАСС в ИБ-компании F6. Действия ботов все больше становятся похожи на активность реальных людей, что усложняет блокировку их трафика.
В декабре 2024 года в компании RED Security сообщали ТАСС, что бум вредоносной активности умных ботов наступил уже тогда — в общем объеме интернет-трафика их трафик составляет 25−30%. К 2028 году в России, по оценке специалистов, этот рынок достигнет 2 млрд рублей.
В F6 же заметили, что по итогам 2025 года доля атак ботами превысила 41%. Согласно оценке компании, доля трафика ботов была 30% уже в 2023 году, а в 2024 году увеличилась до 39%. В 2026 году тенденция роста этого вредоносного трафика может сохраниться.
Вредоносные боты — это ИИ-алгоритмы, которые могут обходить даже защиту от фишинга, объяснял глава направления бизнес-аналитики RED Security Савва Ливчин. В F6 отметили, что «умные» боты все лучше подражают трафику обычных людей, стремясь нанести как можно больше вреда вроде исчерпания вычислительных ресурсов приложений.
«Для каждого запроса создается уникальный IP-адрес и цифровой отпечаток устройства. “Интеллектуальный бот” во всем старается подражать человеку: кликает в разные точки страницы или приложения, делает паузы разной длительности между кликами и запросами, открывает в одном браузере несколько страниц одного и того же сервиса. Боты более низкого уровня действуют однотипно», — объяснили в F6.