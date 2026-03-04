Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько россиянам требуется времени для закрытия ипотеки: где выплачивают быстрее всего

ТАСС: средний срок выплаты ипотеки вырос до 27 лет и 4 месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Россияне в среднем выплачивают ипотечный кредит на квартиры в новых домах за 27 лет и 4 месяца. Это на 6 месяцев дольше, чем годом ранее. Так пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Движение.ру».

Отмечается, что самые длинные периоды выплаты ипотечных кредитов зафиксированы в Адыгее и Тыве. Быстрее всего с этой ношей расправляются в Приморском и Хабаровском краях.

«В четвертом квартале 2025 года средний срок ипотечного кредита на квартиры в новостройках в стране превысил 27 лет… российские банки выдали населению 62,4 тыс. ипотечных кредитов», — гласят данные анализа.

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать изменения в семейной ипотеке. В нее намерены включить возможность покупки квартир на вторичном рынке. Сейчас программа действует на новое жилье.