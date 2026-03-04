Роскачество: около четверти россиян изучают состав перед покупкой косметики

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Около четверти россиян (26%) изучают состав косметики перед покупкой. Об этом говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения Роскачества.
Кроме этого, перед покупкой 40% россиян смотрят отзывы, 42% при выборе косметики прислушиваются к советам друзей и знакомых. Около трети (32%) также обращаются за рекомендациями к членам семьи, родственникам, а 28% ответили, что не пользуются советами.
Также каждый четвертый россиянин (25%) в выборе косметики больше всего ценит советы знакомых врачей, дерматологов, косметологов. К мнению известных публичных дерматологов или косметологов прислушиваются 13%, на советы блогеров обращают внимание 12%. Советы личного косметолога используют 10% респондентов.
При выборе косметики для 45% опрошенных важна цена, для 40% — положительные отзывы других покупателей, для 38% — аромат, 37% считают значимым фактором научную доказанность косметического средства. Для 36% респондентов важно, чтобы учитывались особенности здоровья, а для 22% — особенности климата. Около четверти россиян (26%) при выборе косметики обращают внимание на текстуру, при этом упаковка косметического средства значима лишь для 9%, отмечается в исследовании.
В опросе приняли участие 1,2 тыс. жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек из всех федеральных округов. Среди респондентов — 55% женщин и 45% мужчин.