Роскачество: около четверти россиян изучают состав перед покупкой косметики

При выборе косметики для 45% опрошенных важна цена, для 40% — положительные отзывы других покупателей, для 38% — аромат, 37% считают значимым фактором научную доказанность косметического средства. Для 36% респондентов важно, чтобы учитывались особенности здоровья, а для 22% — особенности климата. Около четверти россиян (26%) при выборе косметики обращают внимание на текстуру, при этом упаковка косметического средства значима лишь для 9%, отмечается в исследовании.