На реконструкцию трассы в Новосибирской области выделено более 500 миллионов рублей

Дорожникам нужно будет полностью перестелить покрытие — срезать старый асфальт, сделать новую основу и уложить два слоя свежего. Отдельная задача — привести в порядок мост через реку Каргат: заменить пролеты, гидроизоляцию и швы, укрепить склоны. Пока будет идти ремонт, для водителей обустроят временный объезд. Кроме того, в планах — установка новых труб для воды, автобусных остановок, знаков и ограждений, а также перенос коммуникаций — газопровода и линий связи.