На реконструкцию трассы в Новосибирской области выделено более 500 миллионов рублей

В Новосибирской области объявлен конкурс на поиск подрядчика для ремонта участка трассы, соединяющего Каргат с селом Маршанское. Принять участие в тендере компании смогут вплоть до 10 марта.
В планах — реконструкция отрезка длиной почти пять километров. На эти цели из бюджета готовы выделить более 517 миллионов рублей. Подрядной организации предстоит управиться с задачей за несколько месяцев: все работы должны быть готовы к середине октября следующего года, сообщили в ТУАД Новосибирской области.
Проект станет пилотным для области в плане привлечения частных инвестиций в дорожное строительство. Деньги на обновление трассы вместе с государством выделит местный агропромышленный холдинг «Русское Поле» под руководством Вениамина Борщова.
Дорожникам нужно будет полностью перестелить покрытие — срезать старый асфальт, сделать новую основу и уложить два слоя свежего. Отдельная задача — привести в порядок мост через реку Каргат: заменить пролеты, гидроизоляцию и швы, укрепить склоны. Пока будет идти ремонт, для водителей обустроят временный объезд. Кроме того, в планах — установка новых труб для воды, автобусных остановок, знаков и ограждений, а также перенос коммуникаций — газопровода и линий связи.
Кто именно возьмется за реконструкцию, станет известно 12 марта 2026 года, когда подведут итоги аукциона.