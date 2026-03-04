В ГД рассказали о новых ограничениях для переплат по краткосрочным займам

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Важные изменения в законодательство, которые сокращают предельную переплату по краткосрочным потребительским кредитам и займам сроком до одного года со 130% до 100% от суммы основного долга, вступают в силу с 1 апреля 2026 года. С этой даты максимальная переплата заемщика не превысит двойного размера долга, и это с учетом всех процентов, комиссий, штрафов и пеней, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия»).
«Ранее существовавший лимит в 130% фактически позволял микрофинансовым организациям требовать с граждан до 230% от тела долга с учетом начислений, что нередко приводило к попаданию людей в долговую кабалу, когда сумма к возврату превышала первоначальный заем более чем в два с лишним раза», — пояснил он.
Новое ограничение жестко фиксирует потолок совокупных платежей: если человек взял в долг 30 тыс. рублей, максимальная сумма, которую с него могут потребовать к возврату, включая все дополнительные расходы, составит не более 60 тыс. рублей, тогда как по старым правилам эта цифра могла достигать почти 63 тыс., рассказал Чаплин.
«Снижение предельной переплаты — это часть комплексной реформы рынка микрофинансирования, направленной на защиту граждан от чрезмерной долговой нагрузки и разрыва долговой спирали, когда проценты и штрафы начинали расти быстрее, чем человек успевал их выплачивать. Закон одновременно вводит поэтапные ограничения на количество так называемых дорогих займов: с 1 октября 2026 года МФО не смогут выдавать клиенту более двух кредитов с полной стоимостью свыше 200% годовых, а с апреля 2027 года вступит в силу правило “один дорогой заем в одни руки” с обязательным трехдневным периодом охлаждения после погашения предыдущего», — пояснил парламентарий.
Новые правила распространяются только на договоры, заключенные после 1 апреля 2026 года, поэтому гражданам, у которых уже есть действующие займы, волноваться не стоит — условия по ним остаются прежними до полного погашения обязательств, указал парламентарий.
«Принятые меры делают рынок микрокредитования более цивилизованным и позволяют людям брать небольшие суммы на короткий срок без риска оказаться в ситуации, когда долг вырастает до неподъемных размеров из-за бесконечного начисления процентов и штрафных санкций», — разъяснил Чаплин.