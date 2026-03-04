«Центр — Запад»: 141 км дороги реконструируют в Актюбинской области

«В 2026 году приступаем к реализации проекта “Центр — Запад” на участке “Астана — Иргиз”. Общая протяженность коридора составляет 896 км. По территории Актюбинской области предстоит реконструкция 141 км на общую сумму 154,2 млрдтенге. Этот новый транспортный коридор строится по поручению Главы государства для обеспечения устойчивого и безопасного сообщения между центральными и западными регионами страны», — сообщил Айбек Кайер.