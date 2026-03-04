Ричмонд
В Госдуму внесут законопроект о господдержке агрошкол

Сегодня правовой статус хозяйственных товаропроизводителей распространяется на высшие, научные и профессиональные образовательные организации, которые готовят кадры для сельхозпредприятий, пояснил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым внесут в Госдуму проект закона о господдержке для агрошкол. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон «О развитии сельского хозяйства». Как пояснил ТАСС Миронов, сегодня правовой статус хозяйственных товаропроизводителей распространяется на высшие, научные и профессиональные образовательные организации, которые готовят кадры для сельхозпредприятий. Это позволяет получать им соответствующую господдержку.

«И хотя в структуре агрошкол тоже есть опытно-производственные подразделения, и они тоже занимаются подготовкой специалистов для работы в сельском хозяйстве, доступа к господдержке такие учебные заведения не имеют. “Справедливая Россия” предлагает это исправить», — добавил депутат.