В Госдуму внесут законопроект о господдержке агрошкол

«И хотя в структуре агрошкол тоже есть опытно-производственные подразделения, и они тоже занимаются подготовкой специалистов для работы в сельском хозяйстве, доступа к господдержке такие учебные заведения не имеют. “Справедливая Россия” предлагает это исправить», — добавил депутат.