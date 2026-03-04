Экспорт мороженого из Новосибирской области в Казахстан вырос на 15% за год

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Объем поставок мороженого из Новосибирской области в Казахстан выросли на 15,1% по итогам 2025 года. Эта категория занимает 69% в структуре экспорта молочной продукции производителей региона в эту страну, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства области.
«Особое место в структуре экспорта молочной продукции занимает мороженое, на которое приходится 69% общего объема. При этом в 2025 году зафиксирован прирост экспорта мороженого — на 15,1%», — сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что Казахстан сохраняет позиции одного из ключевых торговых партнеров региона, занимая третье место в общем объеме экспорта. По данным Федеральной таможенной службы, объем поставок молочной продукции в страну достиг 2,34 тыс. тонн. По итогам года экспорт молочной продукции в республику составил две трети от общего объема поставок этой продукции из Новосибирской области. В то же время экспорт мясной продукции составил за год 253 тонны, достигнув 13,8%. Основной мясной продукт, поставляемый производителями области в Казахстан, мясо птицы.
В начале 2026 года Казахстан ввел временные ограничения на ввоз и транзит по территории страны живых сельскохозяйственных животных, а также полученного от них генетического материала, мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, также другой продукции, не прошедшей термическую обработку, следующих из некоторых регионов РФ, в том числе Новосибирской области.