Экспорт мороженого из Новосибирской области в Казахстан вырос на 15% за год

В министерстве отметили, что Казахстан сохраняет позиции одного из ключевых торговых партнеров региона, занимая третье место в общем объеме экспорта. По данным Федеральной таможенной службы, объем поставок молочной продукции в страну достиг 2,34 тыс. тонн. По итогам года экспорт молочной продукции в республику составил две трети от общего объема поставок этой продукции из Новосибирской области. В то же время экспорт мясной продукции составил за год 253 тонны, достигнув 13,8%. Основной мясной продукт, поставляемый производителями области в Казахстан, мясо птицы.