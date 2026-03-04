«Солар»: 2025 год поставил рекорд по подтвержденным в России киберинцидентам

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Прошедший 2025 год отметился наибольшим с 2022 года числом инцидентов информационной безопасности у российских структур, которые подтвердили они сами, следует из анализа ИБ-компании «Солар», данные которого есть в распоряжении ТАСС).
За ведь 2025 год компания насчитала 33,1 тыс. таких инцидентов — это могли быть попытки кибератак, вероятность нарушения целостности или доступности данных или систем и так далее. «Событий» ИБ (подозрений на инцидент) было намного больше — 1,16 млн, но в то же время это меньше, чем в 2024 году (1,81 млн), а до значений 2022 года «все еще далеко», считают в компании.
Квартальные показатели подтвержденных инцидентов «сезонны», следует из материалов: несколько прошедших лет показали, что «в начале года относительное затишье», а «ударным» становится конец года. Так, в 2025 году больше всего подтвердилось инцидентов в IV квартале (10,2 тыс.).
2025 год, как показано в материалах, обогнал все предыдущие по числу подтверждений: в 2024 году заказчики признали в общей сложности почти 31,5 тыс. инцидентов ИБ у себя, в 2023 — чуть более 32 тыс., в 2022 году — 32,3 тыс. В пресс-службе «Солара» уточнили, что заказчики в целом могут признавать далеко не все такие опасные случаи.
Компания получила все значения на основе данных 300 компаний из разных отраслей, среди которых были только крупные предприятия и компании «больше средних».