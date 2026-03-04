«Солар»: 2025 год поставил рекорд по подтвержденным в России киберинцидентам

За ведь 2025 год компания насчитала 33,1 тыс. таких инцидентов — это могли быть попытки кибератак, вероятность нарушения целостности или доступности данных или систем и так далее. «Событий» ИБ (подозрений на инцидент) было намного больше — 1,16 млн, но в то же время это меньше, чем в 2024 году (1,81 млн), а до значений 2022 года «все еще далеко», считают в компании.