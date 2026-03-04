Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Автостат»: в России продажи Lada в феврале сократились на 22,5%

В количественном выражении это 19 тыс. проданных экземпляров, сообщили в аналитическом агентстве.

МОСКВА, 4 марта./ТАСС/. Продажи новых автомобилей Lada в РФ по итогам февраля 2026 года снизились на 22,5% в годовом выражении, до 19 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».

«На российском рынке по-прежнему доминирует отечественная марка Lada, на долю которой в конце зимы пришлось порядка четверти (23,79%), что в количественном выражении составляет 19 040 проданных экземпляров», — сказано в сообщении.

При этом, по данным агентства, в целом продажи новых легковых автомобилей в РФ в феврале выросли на 2,5% в годовом выражении — до 80 тыс. единиц.

Лидерами марочного рейтинга в этот период стали Haval (10,2 тыс. ед.), Tenet (8,6 тыс. ед.), Belgee (4,69 тыс. ед.), и Geely (4,66 тыс.).

В топ-5 модельно рейтинга в феврале вошли Lada Granta с результатом 7,3 тыс. реализованных автомобилей, Tenet T7 (4,6 тыс.), Haval Jolion (4,3 тыс.), Belgee X50 (3,5 тыс.), Lada Niva Travel (3,49 тыс.).