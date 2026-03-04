«Автостат»: в России продажи Lada в феврале сократились на 22,5%

МОСКВА, 4 марта./ТАСС/. Продажи новых автомобилей Lada в РФ по итогам февраля 2026 года снизились на 22,5% в годовом выражении, до 19 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».