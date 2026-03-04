ТАСС: власти обещали металлургам рассмотреть введение акциза на импорт стали

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Власти обещали металлургам рассмотреть возможность введения летом 2026 года акциза на импортную сталь. Об этом сообщил ТАСС источник в отрасли.
«Обещали рассмотреть возможные ограничения для импорта — введение акцизов. Минфин считает возможным, если не вскроется существенных препятствий, ввести с лета. Будут прорабатывать», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что акциз предлагается ввести на уровне уже уплачиваемого российскими металлургами.
Также источник в отрасли отметил, что, помимо этого. на совещании у первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова обсуждались индексация акциза на жидкую сталь, перенос сроков уплаты акциза и НДПИ, однако эти меры не были поддержаны.
В феврале Минпромторг на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака предложил ряд мер поддержки металлургической отрасли, включая отсрочку по НДПИ и акцизу на сталь, а также введение акциза на импортную продукцию.
Ранее сообщалось, что Новак поручил профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки металлургического сектора для повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли.