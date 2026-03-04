Коммунальные перестановки

Господин Пирогов возглавил ПСК в феврале 2024 года, сменив на посту Сергея Кропачева (сына ректора СПбГУ Николая Кропачева), который в свою очередь был назначен вице-губернатором Петербурга по энергетике и тарифам. С 2013 по 2019 год ПСК руководил Максим Шаскольский, после также перешедший в Смольный отвечать за энергетику и тарифное регулирование. Через год он покинул место вице-губернатора, сменив на посту главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Последний стал помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина.