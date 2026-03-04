В СФ не ожидают скачка цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Цены на нефть не превысят $100 за баррель из-за начавшегося конфликта на Ближнем Востоке — это связано с большими запасами сырья в хранилищах по всему миру. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.
«Все ждали скачка за $100 за баррель. Так раньше было. Но что произошло? С 1970-х, я точно знаю, что нарастили большое количество нефти в хранилищах, сейчас нефти в хранилищах по всему миру где-то 10 миллиардов баррелей. Этого хватит, чтобы три месяца вообще ничего не покупать. Мощности наращивались в предыдущие десятилетия и это, по сути, стало неким демпфером для резких скачков», — сказал сенатор.
Президент России Владимир Путин ранее провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры в том числе подчеркнули, что сторонам конфликта на Ближнем Востоке нужно как можно скорее прекратить огонь и вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации. «Понимая это [возможную краткосрочность конфликта], цены, учитывая большие объемы хранилищ, будут, конечно, колебаться, но, скорее всего, в каких-то небольших пределах, и не превысят 100 долларов за баррель», — отметил Епишин.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.