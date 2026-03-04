В СФ не ожидают скачка цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке

«Все ждали скачка за $100 за баррель. Так раньше было. Но что произошло? С 1970-х, я точно знаю, что нарастили большое количество нефти в хранилищах, сейчас нефти в хранилищах по всему миру где-то 10 миллиардов баррелей. Этого хватит, чтобы три месяца вообще ничего не покупать. Мощности наращивались в предыдущие десятилетия и это, по сути, стало неким демпфером для резких скачков», — сказал сенатор.