Холодное водоснабжение восстановили в 81 доме в зоне ЧС в Бодайбо

Кроме того, проведено обследование трех домов на предмет аварийности на улице Артема Сергеева, 4А, 5А и 8А. Все строения признаны имеющими признаки аварийности. По итогам встреч с жителями приняты следующие решения:

— Дома № 5А и № 8А на улице Артема Сергеева включены в программу переселения на 2028 год. Дом № 4А признан непригодным для проживания уже в текущем году. Его расселение запланировано на 2026 год. Двум семьям из этого дома предоставлено временное жилье, для того чтобы они до момента получения выплаты или дома могли проживать в нормальных условиях.