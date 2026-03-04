Холодное водоснабжение восстановили в 81 доме в зоне ЧС в Бодайбо

IrkutskMedia, 4 марта. В Бодайбо продолжаются ремонтно-восстановительные работы в зоне чрезвычайной ситуации. По состоянию на 3 марта нарастающим итогом холодное водоснабжение возобновили в 81 жилом доме, в которых проживает 697 человек, в том числе 171 ребенок, сообщили в администрации города.
Среди подключенных жилых помещений холодную воду дали в 20 многоквартирных домов, 41 блокированной застройки, 20 объектов индивидуального жилищного строительства.
Как отметил глава Бодайбо и района Евгений Юмашев, 38 домов, преимущественно МКД и дома блокированной застройки в районе Садовой улицы, полностью готовы к приему холодной воды. Возобновление подачи ресурса запланировано на вторую половину дня пятницы, 6 марта. Данное решение принято с учетом погодных условий и необходимости обеспечить бесперебойную работу школ.
Чтобы учебные заведения, функционирующие в штатном режиме, не попали под отключение во время занятий, технологические работы (врезки) по подключению перенесены на вторую половину дня. Планируется, что подача воды будет перекрыта на два часа после окончания уроков, чтобы затем запустить систему по двум новым магистралям для подачи воды в другие районы города.
Кроме того, проведено обследование трех домов на предмет аварийности на улице Артема Сергеева, 4А, 5А и 8А. Все строения признаны имеющими признаки аварийности. По итогам встреч с жителями приняты следующие решения:
— Дома № 5А и № 8А на улице Артема Сергеева включены в программу переселения на 2028 год. Дом № 4А признан непригодным для проживания уже в текущем году. Его расселение запланировано на 2026 год. Двум семьям из этого дома предоставлено временное жилье, для того чтобы они до момента получения выплаты или дома могли проживать в нормальных условиях.
Ранее агентство сообщало, что в Бодайбо с 3 марта возобновится образовательный процесс в школах, попавших в зону чрезвычайной ситуации, после получения положительных заключений Роспотребнадзора о соответствии воды санитарным нормам. Решение принято по итогам работы оперативного штаба. Мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев рассказал, что полностью ликвидировать последствия ЧС удастся не ранее осени 2026 года.
Напомним также, что в городе продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры после коммунальной аварии, которая произошла 30 января. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания МУП «Тепловодоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Бодайбинского городского поселения при организации теплоснабжения жителей Бодайбо. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования.
Следствием установлено, что 30 января в Бодайбо в результате остановки работы четырех котельных по причине промерзания водовода без отопления осталось более 140 домов и две школы. С учетом низкой температуры на улице оставление вышеуказанных домов и объектов социальной инфраструктуры для детей без отопления, водоснабжения и водоотведения создало опасность для жизни и здоровья не менее 1321 человека из числа жителей города.
Добавим, что следствием было установлено, что крупная коммунальная авария произошла в результате непринятия должных мер администрацией Бодайбинского городского поселения в части реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства (магистральных водоводов).
Суд отложил рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения мэру города Бодайбо Иркутской области на 72 часа. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Судебное заседание состоится 4 марта.