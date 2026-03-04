Россиянам рассказали об изменениях с налогообложением недвижимости

С 2026 года в России изменятся правила налогообложения недвижимости. Об этом агентству «Прайм» рассказала ведущий юрист юридической компании Ксения Булгакова.
По ее словам, часть изменений упростит процедуры для граждан и расширит социальную поддержку.
Одно из нововведений касается многодетных семей. Они смогут получить дополнительный налоговый вычет. Налоговая база будет уменьшаться на кадастровую стоимость пяти квадратных метров квартиры или семи квадратных метров жилого дома на каждого ребенка.
Льгота будет действовать для детей до 18 лет. Если ребенок учится очно, она сохранится до достижения 23 лет.
Также закон продлевает льготы по налогу на имущество для граждан, чья недвижимость находится в районах с режимом чрезвычайной ситуации или контртеррористической операции.
Кроме того, отменяется повышенная ставка налога на незавершенные дорогостоящие новостройки.
Еще одно изменение касается уведомлений о налогах. Теперь они будут приходить в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Булгакова рекомендовала регулярно проверять уведомления на портале, чтобы не пропустить информацию о начисленных налогах.
