Жилищный сертификат для молодых семей Татарстана: как получить субсидию в 2026 году

В Татарстане действуют различные меры поддержки молодых семей, чтобы они могли улучшить свои жилищные условия. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Министерства по делам молодежи РТ. Одна из них — свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, или, проще говоря, жилищный сертификат.