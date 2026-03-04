В Ростове начнется строительство завода по производству лодок за 100 млн рублей

Отмечается, что для этого проекта московский Институт легких материалов и технологий в сотрудничестве с ведущим производителем алюминия в России, компанией «Русал», создали новый сплав. Он позволил снизить вес судна на 15%, что, в свою очередь, улучшило его технические характеристики.