Россиянам напомнили, как изменятся налоги на недвижимость в 2026 году

Благодаря изменениям в налогообложении недвижимости с 2026 года часть процедур упростится, а соцподдержка улучшится. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил ведущий юрист юридической компании Taxology Ксения Булгакова.
В частности, у многодетных семей появится право на налоговый вычет за счет уменьшения налоговой базы на кадастровую стоимость пяти или семи квадратных метров квартиры или жилого дома соответственно на каждого ребенка. Эта норма будет действовать, пока детям не исполнится 18 лет или 23 лет, если они обучаются очно.
Также законодательство продлит действие льгот по налогу на имущество для владельцев недвижимости в зонах с действующим режимом ЧС или КТО.
Вместе с тем власти отменят повышенную ставку налога на незавершенные дорогостоящие новостройки. А уведомления о налогах россияне впредь будут получать в личных кабинетах на «Госуслугах».
Напомним, с 1 января в России заработала так называемая семейная налоговая выплата, она же семейный «налоговый кешбэк». Это новая социальная мера поддержки для работающих родителей, у которых двое и более детей, а доходы не слишком высокие.
Также сайт KP.RU рассказал, какие налоги должны платить россияне в 2026—2027 годах.