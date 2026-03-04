Россиянам напомнили, как изменятся налоги на недвижимость в 2026 году

В частности, у многодетных семей появится право на налоговый вычет за счет уменьшения налоговой базы на кадастровую стоимость пяти или семи квадратных метров квартиры или жилого дома соответственно на каждого ребенка. Эта норма будет действовать, пока детям не исполнится 18 лет или 23 лет, если они обучаются очно.