Жилищный бум в Приморье: объемы строительства выросли почти вдвое

В Приморском крае активнее всего жилье строят во Владивостоке — там сосредоточено почти 80% всех объемов, а именно 2,21 млн квадратных метров. Для сравнения: в Уссурийске, который занимает второе место, возводится всего 205 тысяч — более чем в десять раз меньше. Активно осваиваются и пригородные территории: в Надеждинском округе строят 107 тысяч квадратов, в Находке и Артеме — 103 и 94 тысячи соответственно, еще 61 тысяча приходится на Большой Камень.