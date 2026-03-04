Жилищный бум в Приморье: объемы строительства выросли почти вдвое

По данным ДОМ.РФ, в 2026 году застройщики планируют сдать 1,1 млн кв. м жилья — почти вдвое больше, чем год назад (650 тыс. кв. м). Для сравнения: в марте 2025 года в стадии строительства находилось 3 млн кв. м, а плановый ввод на тот год составлял 973 тыс. кв. м. Однако часть объектов перенесли на более поздние сроки, и фактические показатели оказались ниже.
В ближайшие годы объемы ввода будут постепенно снижаться. На 2027 год запланировано 850 тыс. кв. м, на 2028-й — 566 тыс., на 2029-й — 201 тыс. Самый отдаленный срок сдачи строящихся сейчас объектов — 2036 год, на который приходится 32 тыс. кв. м жилья.
В Приморском крае активнее всего жилье строят во Владивостоке — там сосредоточено почти 80% всех объемов, а именно 2,21 млн квадратных метров. Для сравнения: в Уссурийске, который занимает второе место, возводится всего 205 тысяч — более чем в десять раз меньше. Активно осваиваются и пригородные территории: в Надеждинском округе строят 107 тысяч квадратов, в Находке и Артеме — 103 и 94 тысячи соответственно, еще 61 тысяча приходится на Большой Камень.
Лидером среди застройщиков стала федеральная группа «Самолет» с объемом 322 тысячи квадратных метров. Компания реализует проекты на Нейбута, Сабанеева и Днепровской. На втором месте — владивостокская группа «Эскадра» (239 тысяч), которая возводит 55 домов в краевом центре и его пригородах. Тройку лидеров замыкает федеральный девелопер GloraX со 138 тысячами квадратов на Катерной, Нейбута и Тухачевского.
Четвертое место у группы ПИК — 124 тысячи квадратов в масштабных проектах на Патрокле и в Снеговой Пади. В первую пятерку также вошла местная компания «Ренессанс Актив» (101 тысяча), строящая крупные объекты в пригороде Владивостока. Шестой — федеральный девелопер «Талан» с 92 тысячами квадратов на Басаргина и Каштановой.
Среди остальных заметных игроков — «Атлант Девелопмент» (83 тысячи), возводящий жилье во Владивостоке и Артеме, DNS Девелопмент (76 тысяч) с проектом DNS Сити в Надеждинском округе, федеральная группа ФСК (69 тысяч) с двумя жилыми комплексами во Владивостоке и местный застройщик «СЗ Улисс» (68 тысяч), который строит ЖК на Слуцкого. Рынок остается сбалансированным — федеральные структуры и местные компании делят его практически поровну.
Ранее «ФедералПресс» писал, что власти Приморского края планируют до 70% социальных объектов, возводимых застройщиками в рамках комплексного развития территорий (КРТ), выкупать в региональную собственность.