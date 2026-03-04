Стало известно, как начнут строить кольцевую линию минского метро

Строительство четвертой кольцевой линии столичной подземки разобьют на несколько этапов. Сейчас институт «Минскметропроект» проектирует первый участок — от пл. Бангалор в направлении ул. Харьковской. На ст. м. «Пушкинская» планируется сделать пересадку, следующей станет временно конечная станция в районе ул. Харьковской.
Как рассказали в «Минскметропроекте», разработана предпроектная документация, определены предварительные трасса и посадка станций будущей кольцевой линии. При этом маршрут пролегания границ и тоннелей, закладка и последовательность ввода станций в эксплуатацию может меняться в зависимости от различных факторов. В том числе из-за актуальных схем движения наземного транспорта и планов застройки территории.
Ранее анонсировали, что три станции зеленой ветки метро до пл. Бангалор планируют построить до конца 2030 года. Параллельно строители будут прокладывать кольцевую линию, выйти на ее строительство хотят к 2027 году.
Главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов рассказал, что для оформления новых станций будут использовать архитектурное освещение и особый бетон. Отделка не планируется, и нужного эффекта будут добиваться с помощью тонирования и освещения.