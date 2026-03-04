Стало известно, как начнут строить кольцевую линию минского метро

Как рассказали в «Минскметропроекте», разработана предпроектная документация, определены предварительные трасса и посадка станций будущей кольцевой линии. При этом маршрут пролегания границ и тоннелей, закладка и последовательность ввода станций в эксплуатацию может меняться в зависимости от различных факторов. В том числе из-за актуальных схем движения наземного транспорта и планов застройки территории.