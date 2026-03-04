Малинен заявил, что к концу недели ЕС будет молить РФ о поставках нефти

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Европейский союз в конце недели (7−8 марта) будет умолять Россию возобновить поставки нефти и газа.
«По имеющимся данным, половина поставок нефти из Курдистана приостановлена. Следует ожидать, что к концу недели ЕС начнет умолять Россию о поставках газа и нефти», — написал он в социальной сети X*.
Малинен также призвал жителей Европы запастись топливом и наличными деньгами.
Напомним, Иран объявил о прекращении торговли через Ормузский пролив после нападения Израиля и США. Водоем разделяет Иран и Оман и в основном относится к этим двум странам. По данным из открытых источников, через пролив на танкерах осуществляется перевозка 20% мировой нефти и 35% всего СПГ, более 80% экспортируется в азиатские регионы, остальная часть — в Евросоюз.
Европейские и британские СМИ писали, что жители их стран уже ощутили последствия конфликта на Ближнем Востоке — на заправках огромные очереди, а цены на газ 3 марта 2026 года достигли исторического максимума.
При этом европейские лидеры неоднократно заявляли, что ЕС полностью отказался от поставок нефти и газа из России.
