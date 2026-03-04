Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малинен заявил, что к концу недели ЕС будет молить РФ о поставках нефти

Профессор Хельсинкского университета Малинен заявил, что Евросоюз вскоре будет умолять Россию о поставках нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Европейский союз в конце недели (7−8 марта) будет умолять Россию возобновить поставки нефти и газа.

«По имеющимся данным, половина поставок нефти из Курдистана приостановлена. Следует ожидать, что к концу недели ЕС начнет умолять Россию о поставках газа и нефти», — написал он в социальной сети X*.

Малинен также призвал жителей Европы запастись топливом и наличными деньгами.

Напомним, Иран объявил о прекращении торговли через Ормузский пролив после нападения Израиля и США. Водоем разделяет Иран и Оман и в основном относится к этим двум странам. По данным из открытых источников, через пролив на танкерах осуществляется перевозка 20% мировой нефти и 35% всего СПГ, более 80% экспортируется в азиатские регионы, остальная часть — в Евросоюз.

Европейские и британские СМИ писали, что жители их стран уже ощутили последствия конфликта на Ближнем Востоке — на заправках огромные очереди, а цены на газ 3 марта 2026 года достигли исторического максимума.

При этом европейские лидеры неоднократно заявляли, что ЕС полностью отказался от поставок нефти и газа из России.

Ранее Малинен объяснил, что будет с США после убийства аятоллы Ирана.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше