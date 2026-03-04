Малинен заявил, что к концу недели ЕС будет молить РФ о поставках нефти

Напомним, Иран объявил о прекращении торговли через Ормузский пролив после нападения Израиля и США. Водоем разделяет Иран и Оман и в основном относится к этим двум странам. По данным из открытых источников, через пролив на танкерах осуществляется перевозка 20% мировой нефти и 35% всего СПГ, более 80% экспортируется в азиатские регионы, остальная часть — в Евросоюз.