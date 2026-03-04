Россияне массово выходят из вкладов: в чём причина

По словам Михеева, на первом месте по популярности останутся облигационные фонды, особенно те, что инвестируют в ОФЗ. Они предоставляют возможность зафиксировать доходность на уровне 14−16% на ближайшие два-три года, что является особенно привлекательным на фоне снижающихся депозитных ставок в банках. Эти фонды воспринимаются как стабильный и предсказуемый инструмент.