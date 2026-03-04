Россияне массово выходят из вкладов: в чём причина

В условиях снижения процентных ставок многие принялись искать более прибыльные варианты использования своих сбережений, сообщает ИА DEITA.RU.
Об этом в интервью ОСН рассказал управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев. Он отметил, что сегодня потоки инвесторов направлены в разные сферы, и есть вероятность, что этот тренд сохранится и в будущем.
Эксперт уверен, что большинство российских граждан по-прежнему придерживаются консервативной стратегии инвестирования, и эта тенденция, согласно его оценкам, сохранится более чем у 90% населения.
Главным фактором, обосновывающим такой подход, является сложность и непонятность многих рыночных инструментов для массового инвестора. Люди предпочитают избегать рисков и выбирать инструменты с более предсказуемой доходностью.
По словам Михеева, на первом месте по популярности останутся облигационные фонды, особенно те, что инвестируют в ОФЗ. Они предоставляют возможность зафиксировать доходность на уровне 14−16% на ближайшие два-три года, что является особенно привлекательным на фоне снижающихся депозитных ставок в банках. Эти фонды воспринимаются как стабильный и предсказуемый инструмент.
На втором месте по популярности — фонды ликвидности, обеспечивающие примерно 14−17% доходности в зависимости от управляющей компании. Они пользуются спросом благодаря высокой надежности. Фонды драгоценных металлов и сырьевых активов занимают третью позицию — инвесторы рассматривают их как средство диверсификации.
Лишь после них идут акции, которые сейчас для большинства россиян остаются достаточно рискованными из-за высокой геополитической неопределенности, которая сохраняется в мировой экономике и оказывает значительное влияние на фондовый рынок.
Михеев прогнозирует, что в 2026 году процентные ставки наверняка продолжат снижаться. Этот тренд является следствием инфляционных ожиданий, которые подталкивают к поиску альтернативных вариантов хранения капитала.
В результате, по его мнению, произойдет дальнейший массовый отток средств из банковских вкладов и перераспределение их в более доходные и разнообразные инвестиционные инструменты.