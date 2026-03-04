Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбой в работе зарядных станций Malanka произошел в Беларуси

Некоторые владельцы электромобилей столкнулись с проблемами при зарядке своих машин в одной из сетей.

Источник: Social media page of malankabn

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Сбой в работе зарядных станций Malanka произошел на территории всей страны, сообщил официальный Telegram-канал концерна «Белнефтехим».

Не работают специальное мобильное приложение для водителей и административная панель диспетчеризации.

«Причина — в неисправности серверного оборудования провайдера. Специалисты продолжают восстановление системы», — пояснили в концерне.

В свою очередь, сеть Malanka сообщила, что проблемы возникли со стороны СООО «Мобильные телесистемы» (МТС), которое и является провайдером. У оператора произошла авария на оборудовании облачной платформы. Специалисты МТС уже восстанавливают ее работу.

Сеть Malanka считается одной из крупнейших в стране. Ее начали создавать в 2014 году, и сейчас она насчитывает более 800 станций по всей Беларуси.