Сбой в работе зарядных станций Malanka произошел в Беларуси

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Сбой в работе зарядных станций Malanka произошел на территории всей страны, сообщил официальный Telegram-канал концерна «Белнефтехим».
Не работают специальное мобильное приложение для водителей и административная панель диспетчеризации.
«Причина — в неисправности серверного оборудования провайдера. Специалисты продолжают восстановление системы», — пояснили в концерне.
В свою очередь, сеть Malanka сообщила, что проблемы возникли со стороны СООО «Мобильные телесистемы» (МТС), которое и является провайдером. У оператора произошла авария на оборудовании облачной платформы. Специалисты МТС уже восстанавливают ее работу.
Сеть Malanka считается одной из крупнейших в стране. Ее начали создавать в 2014 году, и сейчас она насчитывает более 800 станций по всей Беларуси.