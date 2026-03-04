В Омске продают плавающий дом с отоплением и баней

Дом имеет размеры 16×8 метров. На первом этаже размещается большая гостиная с панорамными окнами, мягким диваном, кухонной зоной, баня на дровах, душ с горячей и холодной водой и туалет. На открытой верхней палубе есть площадка для загорания и зона отдыха. Также есть спальни на 6 мест. Всего на борту могут находиться до 12 человек.