В Омске продают плавающий дом с отоплением и баней

На портале объявлений «Авито» размещено предложение о продаже самоходного плавучего дома, предназначенного для проведения мероприятий на воде. Как отмечает продавец, маломерное судно зарегистрировано в ГИМС.

Дом имеет размеры 16×8 метров. На первом этаже размещается большая гостиная с панорамными окнами, мягким диваном, кухонной зоной, баня на дровах, душ с горячей и холодной водой и туалет. На открытой верхней палубе есть площадка для загорания и зона отдыха. Также есть спальни на 6 мест. Всего на борту могут находиться до 12 человек.

На судне также есть бак с запасом питьевой воды в 500 литров, запас топлива в 500+100 литров и накопительный бак на 500 литров; система очистки речной воды до уровня питьевой, а также солнечные батареи.

Приобрести плавдом предлагается за 9 999 999 рублей. Также в объявлении указана возможность обмена на авто или автодом.