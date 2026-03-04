В Омске дополнили список льгот по туристическому налогу

Одной из новых льгот является исключение стоимости из налоговой базы услуг по временному проживанию лиц, эвакуированных из Сирийской Арабской Республики, находящимися в пунктах временного размещения и питания на территории Омска. Данная льгота действует с 1 января 2026 года и была принята в целях поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.