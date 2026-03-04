В Омске дополнили список льгот по туристическому налогу

УФНС России по Омской области опубликовал информацию о поправках в списке действующих льгот по туристическому налогу. Решение № 336 от 18.02.2026 было вынесено Омским городским Советом.
Одной из новых льгот является исключение стоимости из налоговой базы услуг по временному проживанию лиц, эвакуированных из Сирийской Арабской Республики, находящимися в пунктах временного размещения и питания на территории Омска. Данная льгота действует с 1 января 2026 года и была принята в целях поддержки людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Также уже второй год на территории Омска действуют льготы для лиц:
имеющих регистрацию по месту жительства или пребывания на территории города;
сопровождающих инвалидов — детей и I группы;
несовершеннолетних;
постоянно проживающих на территории Украины и субъектов Российской Федерации, на которых введены введены максимальный и средний уровни реагирования, находящиеся в омских пунктах временного размещения.
Напомним, что в 2026 году туристический налог действует на территории Кормиловского, Крутинского, Любинского, Одесского, Тарского районов Омска, а также некоторых поселениях Муромцевского и Омского районов.
