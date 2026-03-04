Власти сказали о резком росте количества работающих минчан

В Мингорисполкоме сказали, что за год резко выросло число работающих минчан, пишет БелТА.
Так, в 2025-м количество занятых в экономике Минска выросло на 11 тысяч человек. Власти связали это со значительными изменениями в законодательстве о труде. И также ключевым изменением стало обновление портала службы занятости, так как с 1 января 2025 года у работодателей появилась обязанность до размещения на других интернет-площадках сначала размещать информацию о вакансиях в Общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости. Поэтому портал стал основным информресурсом по потребности в кадрах.
Также минские власти в течение года работали над дорожными картами сотрудничества с нанимателями, комплексно содействуя в обеспечении кадрами, над оптимизацией структуры и штатов крупных организацией, увеличением трудовой активности безработных.
— Предпринятые меры поспособствовали улучшению ситуации на рынке труда города. Численность занятого населения увеличилась на 11 тысяч человек, — констатировал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Петр Шутько.
Одновременно с этим в Минске отмечается рекордно низкий уровень безработицы — 2,4%. И кроме того, в прошлом году в столице сохранялись высокие темпы роста зарплат, что также способствовало закреплению кадров.
— Темп роста заработной платы составил 114,1%, средняя зарплата составила около 3600 белорусских рублей, — отметил чиновник.
