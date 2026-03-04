Власти сказали о резком росте количества работающих минчан

Так, в 2025-м количество занятых в экономике Минска выросло на 11 тысяч человек. Власти связали это со значительными изменениями в законодательстве о труде. И также ключевым изменением стало обновление портала службы занятости, так как с 1 января 2025 года у работодателей появилась обязанность до размещения на других интернет-площадках сначала размещать информацию о вакансиях в Общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости. Поэтому портал стал основным информресурсом по потребности в кадрах.