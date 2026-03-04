В Нефтяниках Омска начнется снос рядом с детским клубом

Согласно документу, в течение семи рабочих дней сообщение о планируемом сносе опубликуют на официальном сайте мэрии и разместят на информационном щите в границах участка. Сам снос должен быть произведен в течение трех месяцев после истечения двух месяцев с момента публикации.