В Нефтяниках Омска начнется снос рядом с детским клубом

Как обратил внимание «СуперОмск», в Нефтяниках Омска принудительно снесут самовольную постройку, расположенную вблизи детского учреждения. Соответствующее распоряжение подписал директор департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор города Роман Воробьев.
Речь идет об объекте незавершенного строительства — одноэтажном кирпичном руинированном строении площадью 110 квадратных метров. Оно находится в 15 метрах юго-восточнее нежилого здания на улице Магистральной, 59а. В этом здании, согласно открытым данным, располагается клуб для детей и молодежи «Юность». Земельный участок под постройкой относится к неразграниченной государственной собственности.
Основанием для сноса стало уведомление департамента имущественных отношений о выявлении самовольной постройки. В мэрии напомнили, что решение принято в соответствии с п. 4 ст. 222 Гражданского кодекса РФ.
Согласно документу, в течение семи рабочих дней сообщение о планируемом сносе опубликуют на официальном сайте мэрии и разместят на информационном щите в границах участка. Сам снос должен быть произведен в течение трех месяцев после истечения двух месяцев с момента публикации.