«Спецавтотех» выиграл тендер на поставку дорожной техники в Омск за 105 млн руб

Тендер был объявлен в феврале Управлением дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит поставить городским властям 11 комбинированных дорожных машин-самосвалов. Техника должна быть оснащена распределителем твердых противогололедных материалов, поливомоечным оборудованием и передним плужным снегоочистителем. Все машины должны быть выпущены в 2026 году. Самосвалы необходимо поставить до конца декабря.