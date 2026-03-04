Минсельхоз объяснил рост цен на яйца в Калининградской области

Согласно данным мониторинга министерства, отпускная цена «соответствует уровню прошлого года в аналогичный период»: «Традиционно пик роста приходится на зимние месяцы, при этом в летний период снижение цены производителя составляет порядка 30%. Конечную цену на тот или иной продукт, в условиях рыночной экономики, устанавливает каждая торговая сеть самостоятельно». По информации минэкпрома, торговые организации устанавливают цены на товары исходя из закупочной стоимости, логистики, сезонности, спроса и предложения на рынке.