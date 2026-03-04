Ричмонд
Застройщиков 11 проблемных объектов осудили в Актобе

Актобе. 4 марта. КазТАГ — В Актобе по 11 проблемным объектам вынесено пять обвинительных приговоров недобросовестным застройщикам, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры….

Источник: Freepik

«Ранее прокуратурой области в рамках надзорной деятельности выявлены компании, осуществлявшие незаконное привлечение средств дольщиков. По 11 проблемным объектам в отношении недобросовестных застройщиков вынесено пять обвинительных приговоров», — говорится в сообщении в среду.

Также суд удовлетворил девять исков о признании договоров купли-продажи недействительными, затрагивающих интересы около 800 дольщиков.

Прокурор Актюбинской области Марат Абишев провел личный прием дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных строительных компаний.

Особое внимание уделялось вопросам жителей ЖК KAZYNA PREMIUM — установки лифта и благоустройства территории.

Гражданам разъяснили нормы закона о привлечении средств в долевое строительство, последствия строительства без необходимых разрешений, нарушение сроков сдачи объектов и риски потери вложенных средств.

«Для урегулирования сложившейся ситуации создано ТОО “Актобе курылыс компаниясы — 2023”, которым прорабатывается механизм решения проблем дольщиков за счет бюджетных средств. В 2025 году с привлечением инвестора-подрядчика завершено строительство одного проблемного объекта, 58 дольщикам уже вручены ключи от квартир. В декабре текущего года планируется передача еще порядка 100 квартир», — добавили в генпрокуратуре.

Кроме того, виновные лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 320 КоАП РК за нарушение законодательства о долевом участии в жилищном строительстве с наложением штрафов.