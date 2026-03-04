Власти Воронежа вложат 268 млн в нанесение разметки на дорогах города

Согласно конкурсной документации, источниками финансирования являются муниципальный и областной бюджеты. Победителю торгов предстоит с 20 апреля по 31 августа 2026 года нанести и демаркировать горизонтальную дорожную разметку на 265 улицах Воронежа, включая 20 участков, на которых запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия. По требованиям заказчика, разметка должна быть долговечной, хорошо видимой, а также устойчивой к изменениям температуры. Кроме того, подрядчик должен предусмотреть, чтобы она обеспечивала необходимое для безопасного движения сцепление колеса с дорогой и быстро формировалась после нанесения, не задерживая движение автомобилей. Гарантийный срок на различные виды работ составляет от трех месяцев до года.