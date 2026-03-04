Строителям платного моста через Омь отписали омские дороги

В городской администрации в минувший вторник, 3 марта 2026 года, сообщили о подготовительных работах «в интересах» строительства моста через Омь от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной. Речь, как уточняется, идет об оформлении публичных сервитутов, дозволяющих временно пользоваться муниципальной территорией, необходимой для возведения объекта, без фактического изъятия земель. Они выданы компании «ИФР-Сибирь» сроком на 10 лет.
По всей видимости, строителям отписали право использования участков городских дорог, примыкающих к переправе.
"Благодаря установлению публичных сервитутов будет обеспечена возможность пользоваться муниципальным земельным участком для пересечения автомобильной дороги от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной с мостовым переходом через реку Омь с автомобильной дорогой по улице Раздольной.
А также обустроить примыкание автомобильной дороги с мостовым переходом через реку Омь к дорогам по улицам 1-й Заречной, 1-й Учхозной, 2-й Учхозной, дороге на кирпичный завод № 5", — уточнили в мэрии.
Напомним, в ноябре 2025 года проект сооружения протяженностью около 1,2 километра прошел экспертизу. Ориентировочная стоимость его реализации, обнародованная на тот момент, составляла порядка 1,6 миллиарда рублей. Она включает в себя также строительство участка автодороги через улицу 2-ю Учхозную. Для реализации масштабной стройки заключено концессионное соглашение, предусматривающее взимание платы за проезд по новому объекту.
Примечательно, что на предварительном этапе также оформлялось распоряжение об изъятии ряда участков у владельцев, речь шла о территории площадью около 5 тысяч квадратных метров. Заявлялось, что новый мост будет построен уже в 2026 году.