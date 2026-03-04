Строителям платного моста через Омь отписали омские дороги

В городской администрации в минувший вторник, 3 марта 2026 года, сообщили о подготовительных работах «в интересах» строительства моста через Омь от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной. Речь, как уточняется, идет об оформлении публичных сервитутов, дозволяющих временно пользоваться муниципальной территорией, необходимой для возведения объекта, без фактического изъятия земель. Они выданы компании «ИФР-Сибирь» сроком на 10 лет.