Новосибирская область запустит реестр для венчурных инвесторов

В Новосибирской области разработали механизм господдержки для венчурных инвесторов. Правительство региона утвердило порядок формирования специального реестра, попадание в который даст право на инвестиционный налоговый вычет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства экономического развития.
Подписанное постановление устанавливает правила для участников инвестиционных товариществ — формы совместного финансирования проектов без создания юрлица. Главное условие для получения будущих преференций: средства должны направляться в организации, имеющие официальный статус малой технологической компании.
Чтобы впоследствии воспользоваться льготой, товариществу необходимо будет попасть в специальный реестр. Решение о включении будет принимать областной Минэк, оформляя его соответствующим приказом.
Принятие документа завершает формирование правовой базы для нового механизма. Инвесторы теперь получают налоговый стимул, а инновационный сектор — доступ к дополнительным финансам. Сам налоговый вычет по налогу на прибыль позволит снизить нагрузку и высвободить средства для дальнейшего финансирования инноваций.