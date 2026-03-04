Ключи от Cobalt и Maibach: гид по аренде авто в Казахстане

Самые популярные запросы в поиске крутятся вокруг Hyundai Accent и Chevrolet Cobalt, и цены на них в прокате действительно пляшут рядом — где-то 15−16 тысяч тенге за сутки. Но есть нюанс, который замечают все менеджеры прокатов: Акцент уходит в аренду легко, а Кобальт может простоять на стоянке лишний день, настоящая сирота. Вроде бы машины одного класса, близкие по характеристикам, но репутация штука упрямая. Хотя если разобраться, для простой задачи доехать из точки А в точку Б оба справляются на ура.