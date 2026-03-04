В Омске снесут старинные дома ради новостроек

В Омске приняли решение о сносе домов 33 и 35 по Сенной улице в целях осуществления проекта комплексного развития района. Постановление подписали в администрации города 2 марта. Для этого необходимо расчистить участок площадью в 0,16 га ради 1540 кв.м нового жилого пространства. Реализовать проект должны за 7 лет, инвестор будет выбран по итогам конкурса.
Дом № 33 был построен в 1917 году и оба дома на Сенной уже давно признаны аварийными и должны были быть снесены еще в мае 2024 года, но тогда вмешались эксперты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Эти дома имеют историческую ценность.
Помимо этого, жители дома № 35 пытались оспорить в суде и через ВООПИиК решение о признании их жилья аварийным. Однако признать дом историческим памятником или культурным наследием не удалось.
Ранее мы сообщали, что в Омске хотят снести частные дома на улице 10 лет Октября.