В Омске снесут старинные дома ради новостроек

Дом № 33 был построен в 1917 году и оба дома на Сенной уже давно признаны аварийными и должны были быть снесены еще в мае 2024 года, но тогда вмешались эксперты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Эти дома имеют историческую ценность.