Ипотека под 7−9% стартует 10 марта: на каких условиях ее будут выдавать в Казахстане

В Казахстане готовят к запуску несколько льготных жилищных программ. Одной из них является ипотека «Наурыз», старт которой запланирован на 10 марта текущего года, как сообщает портал «Крыша».
Для участия в ипотеке «Наурыз» есть два главных критерия: отсутствие жилья у заемщика и членов его семьи за последние 5 лет, а также наличие депозита в «Отбасы банке» с минимальной суммой 2 млн тенге. Сумма на депозите сильно влияет на шанс одобрения, так как размер вознаграждения помогает получить больше баллов для подачи кредитной заявки.
По программе «Наурыз» казахстанцы могут оформить жилищный заем на следующих условиях: процентная ставка 7% для социально уязвимых слоев населения и 9% для всех остальных; первоначальный взнос 10% для квартир с чистовой отделкой и 20% для квартир с черновой отделкой и вторичного рынка; максимальная сумма займа до 36 млн тенге для Алматы и Астаны и до 30 млн тенге для регионов; срок кредита до 19 лет.
В Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах можно приобрести только первичное жилье, включая строящиеся жилые комплексы с гарантией КЖК. В регионах и моногородах можно покупать квартиры и частные дома на первичном и вторичном рынках.
Чтобы подать заявку на участие в ипотеке «Наурыз», необходимо зайти на сайт «Отбасы банка», перейти в раздел Baspana Market и авторизоваться с ноутбука или компьютера. Затем выбрать программу «Наурыз», указать регион покупки и проживания, согласиться с условиями, выбрать депозит, подтвердить согласие и ввести SMS-код. После проверки данных банком подписать заявку с помощью ЭЦП. Прием заявок проходит только в будние дни с 9:00 до 21:00.
Ипотека «Наурыз» состоит из двух этапов: предварительный заем на 8 лет с более высокими платежами и жилищный заем на 11 лет, после накопления 50% стоимости жилья на депозите, ставка снижается и ежемесячный платеж уменьшается.