Ипотека под 7−9% стартует 10 марта: на каких условиях ее будут выдавать в Казахстане

По программе «Наурыз» казахстанцы могут оформить жилищный заем на следующих условиях: процентная ставка 7% для социально уязвимых слоев населения и 9% для всех остальных; первоначальный взнос 10% для квартир с чистовой отделкой и 20% для квартир с черновой отделкой и вторичного рынка; максимальная сумма займа до 36 млн тенге для Алматы и Астаны и до 30 млн тенге для регионов; срок кредита до 19 лет.