В Казахстане стартует бесплатная IT-программа для женщин и молодежи

«Мы сделали простые и понятные разъяснения о том, как грамотно вести налоговый учёт для самозанятых — будь то водитель, представитель микро- или малого бизнеса. Также подготовили уроки о том, как можно монетизировать свои навыки и извлекать из них доход», — пояснила она.