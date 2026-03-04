В Ростове планируется построить семь новых дорог

Параллельно с новым строительством в 2026 году будет подготовлена документация для комплексной реконструкции нескольких важных улиц: улица Доватора — участок от проспекта Маршала Жукова до Западной хорды, улицы Оганова и Орбитальная — направление от балки Темерник до улицы Добровольского с дальнейшим выходом на улицу Космическую, связующая магистраль от проспекта Вересаева и улицы Берберовской до въезда в старый аэропорт по проспекту Шолохова.