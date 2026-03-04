Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове планируется построить семь новых дорог

Информация поступила от пресс-службы городской администрации.

Источник: РИА "Новости"

В Ростове планируется построить семь новых дорог. В донской столице утверждены планы по разработке проектной документации для строительства и модернизации семи дорожных объектов. Информация поступила от пресс-службы городской администрации.

Особое внимание уделяется созданию нового связующего звена между улицами Доватора и Зоологической. Этот участок призван разгрузить Змиевский проезд, став его полноценным дублером.

В число ключевых инфраструктурных решений также вошли: транспортная развязка на въезде в территорию бывшего аэропорта со стороны проспекта Шолохова, новый путепровод через железную дорогу, который соединит улицы Таганрогскую и Доватора.

Параллельно с новым строительством в 2026 году будет подготовлена документация для комплексной реконструкции нескольких важных улиц: улица Доватора — участок от проспекта Маршала Жукова до Западной хорды, улицы Оганова и Орбитальная — направление от балки Темерник до улицы Добровольского с дальнейшим выходом на улицу Космическую, связующая магистраль от проспекта Вересаева и улицы Берберовской до въезда в старый аэропорт по проспекту Шолохова.