К 8 Марта ОНПЗ рассказал, как женщины трудятся на заводе

Виктория Грушецкая работает в Центре управления производством. Её команда занимается сбором данных о работе всех установок на предприятии. Эти данные затем используются для дальнейшего планирования и улучшения эффективности. На её плечах лежит ответственность за то, чтобы все данные были точными, а прогнозы — верными.