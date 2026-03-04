К 8 Марта ОНПЗ рассказал, как женщины трудятся на заводе

В честь приближающегося Международного женского дня Омский НПЗ рассказал о четырёх представительницах профессий, которые играют важную роль в работе завода.
Влада Савельева, лаборант химического анализа на Омском НПЗ, работает в центральной заводской лаборатории. Именно здесь проходят анализы качества бензинов и топлива. Каждый день Влада и её коллеги тщательно контролируют соответствие продукции стандартам качества.
«Когда я была маленькой, я хотела стать либо учёным, либо врачом. Когда у нас появилась химия в 8 классе, меня очень поразила эта наука. И я решила связать свою жизнь с химической технологией», — вспоминает Влада.
Виктория Грушецкая работает в Центре управления производством. Её команда занимается сбором данных о работе всех установок на предприятии. Эти данные затем используются для дальнейшего планирования и улучшения эффективности. На её плечах лежит ответственность за то, чтобы все данные были точными, а прогнозы — верными.
Анастасия Бук, главный специалист по охране окружающей среды Омского НПЗ, начала свою карьеру на заводе более 8 лет назад и с тех пор прошла путь от молодого специалиста до главного специалиста. Её задача — разработка природоохранной разрешительной документации и контроль за соблюдением всех экологических стандартов.
«Когда здесь запускается какой-то проект, он не выполняется одним человеком, а целыми подразделениями. Работая на заводе, ты не только углубляешься в свою работу, но и приобретаешь новые навыки и знания», — подчёркивает Анастасия.
Марина Кудрявцева — специалист Центра инженерного моделирования на Омском НПЗ. Её работа связана с созданием и использованием инженерных моделей, которые помогают готовить исходные данные для планирования производства. Она и её команда следят за тем, как работает оборудование на заводе, как колонны и реакторы функционируют.
Параллельно Марина обучается в магистратуре и пишет диссертацию. Её стремление к развитию в профессии делает её важной частью команды.
На предприятии продолжают развивать программы для привлечения молодых специалистов, поддерживая ссузы и вузы, чтобы девушки могли выбрать технологические, механические и энергетические профессии и успешно реализовываться в них.