В Аксайском районе реализуют второй проект КТР до 2032 года

За счет собственных средств ООО СЗ «ПромстройРостов» построит два детских сада, каждый из которых сможет принять до 300 воспитанников. Также планируется строительство школы на 1,3 тыс. мест, оснащенной бассейном, поликлиники, здания полиции и других социальных объектов. Помимо этого, будут созданы скверы, парки и бульвары.