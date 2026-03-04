Как можно сдержать цены на продукты питания в Казахстане, рассказал глава МНЭ

«Вы знаете, что не всеми продуктами питания мы себя обеспечиваем. По социально значимым продуктам питания, по большинству из них, мы от 70 до 90% себя обеспечиваем. Те люди, которые потребляют не только социально значимые продукты питания, а может, что-то другое, должны понимать, что эти товары могут быть импортные. У нас во всем мире цены на продовольствие растут», — пояснил он.