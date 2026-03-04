В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатуры

«Индустриальный парк “Феодосия” на сегодняшний день имеет 13 потенциальных резидентов, что позволит привлечь в экономику Крыма свыше 10 миллиардов рублей и создать больше 1000 рабочих мест», — сказано в сообщении.
В настоящее время с резидентами индустриального парка «Феодосия» уже подписано 3 соглашения, общая сумма инвестиций по которым составит более 1 миллиарда рублей, проинформировали в министерстве.
В рамках данных соглашений будут реализованы проекты по строительству завода по переработке макулатуры и производству эко тары, производству стекла и стеклотары, заводов по производству газобетона, переработке шин и производству гранулированной резиновой крошки и резинотехнических изделий.
«Также планируется открытие крупного лакокрасочного и оптоволоконного производства», — добавили в сообщении.
По информации министерства, в 2026 году в Крыму на территории индустриального парка «Феодосия» планируют построить завод по переработке макулатуры и производству эко тары. Также завод по производству газобетона и завод по производству автомобильных шин.
«Также в Крыму планируется создание центра промышленной роботизации, что позволит существенно повысить уровень автоматизации производственных процессов и конкурентоспособность крымских предприятий. Площадкой для создания центра станет завод “Сэлма” с привлечением Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова», — поделились планами специалисты.
В министерстве отметили, что сейчас промышленный комплекс формирует не менее трети консолидированного бюджета республики и обеспечивает занятостью более 63 тысяч человек. При этом уровень зарплат в промышленной отрасли превышает среднекрымский.
Кроме того, по информации Агаджаняна, на 2025 год на территории Крыма проведено 18353 ярморочных мероприятий, из которых 12 тысяч — сельскохозяйственных. Объем реализованной сельхозпродукции составил 28,6 тысяч тонн.
Также министр отметил, что за последние годы промышленными предприятиями Крыма заключено порядка 90 договоров с партнерами на территории исторических регионов.
«На исторические регионы поставляется сварочное оборудование, электроинструменты, эмалированная стальная посуда, сода пищевая и кальцинированная, химические удобрения, кабельно-проводниковая продукция, полипропиленовая упаковка», — уточнил профильный министр.
В конце 2025 года сообщалось, что в Крыму объем отгруженной продукции за десять месяцев текущего года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В начале октября 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.