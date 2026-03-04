Рейсов из Сочи в Краснодар в 2026 году не будет из-за отсутствия самолетов и денег

Рейсов из Сочи в Краснодар в 2026 году не будет. Причиной стало отсутствие самолетов и экономическая нецелесообразность маршрута для перевозчиков. Ранее рейсы выполняла UTair на небольших винтовых судах. В настоящее время таких самолетов в России мало. Они задействованы на других направлениях.
По словам авиаэксперта Романа Гусарова, на таких небольших расстояниях действительно нужны небольшие региональные самолеты.
«К сожалению, на данный момент в РФ в серийное производство еще не запущен ни один региональный самолет. Те самолеты, которыми мы до сих пор пользовались, — это самолеты еще советского производства, где-то были зарубежные самолеты. Понятное дело, что эти запасы самолетов истощаются», — цитирует Романа Гусарова BFM Кубань.
Авиаэксперт объяснил, из чего складывается высокая себестоимость рейсов на небольших расстояниях.
«Короткие маршруты между городами, даже если мы возьмем куда более крупные города-миллионники, организовать регулярное авиасообщение между ними достаточно сложно, потому что нет постоянных, стабильных пассажиропотоков. А если самолеты будут летать полупустыми, то однозначно экономика будет отрицательная. Не говоря уже о том, что самолет изнашивается не столько в полете, сколько во время взлета и посадки», — сказал Роман Гусаров.
Специалист добавил, что в текущем сезоне таких рейсов ожидать точно не стоит.
«Я более чем уверен, что, поскольку у нас парк воздушных судов … ограничен, а пассажиропоток растет, есть куда более важные и экономически выгодные для авиакомпаний маршруты. Поэтому я полагаю, что самолеты найдены не будут не только потому, что их нет, но и потому, что это не является экономически интересным маршрутом», — отметил авиаэксперт.