Еще один вывозной рейс «Белавиа» вылетел из Эмиратов

Борт, который перевозит 283 пассажира, среди которых два младенца, летит по безопасному маршруту с учетом всех ограничений.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Второй вывозной рейс «Белавиа» вылетел сегодня из аэропорта Дубая, об этом сообщила пресс-служба белорусского авиаперевозчика.

«Рейс В2718 Дубай-Минск вылетел из Международного аэропорта Дубая сегодня, 4 марта, в 12:06 по местному времени», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло Национального аэропорта Минск, вывозной рейс из Эмиратов прибудет сегодня в 18:00.

В «Белавиа» уточнили, что полет проходит по безопасному маршруту и с учетом действующих ограничений.

На борту летящего в Минск Airbus A330−200 находятся 283 пассажира, в том числе два младенца.

Первый вывозной рейс «Белавиа» из Эмиратов прилетел сегодня ночью и привез не только белорусов, но и россиян. Вернувшиеся из зоны конфликта пассажиры рассказали корреспонденту Sputnik о том, как пережили обстрелы.