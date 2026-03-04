Еще один вывозной рейс «Белавиа» вылетел из Эмиратов

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Второй вывозной рейс «Белавиа» вылетел сегодня из аэропорта Дубая, об этом сообщила пресс-служба белорусского авиаперевозчика.
«Рейс В2718 Дубай-Минск вылетел из Международного аэропорта Дубая сегодня, 4 марта, в 12:06 по местному времени», — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-табло Национального аэропорта Минск, вывозной рейс из Эмиратов прибудет сегодня в 18:00.
В «Белавиа» уточнили, что полет проходит по безопасному маршруту и с учетом действующих ограничений.
На борту летящего в Минск Airbus A330−200 находятся 283 пассажира, в том числе два младенца.
Первый вывозной рейс «Белавиа» из Эмиратов прилетел сегодня ночью и привез не только белорусов, но и россиян. Вернувшиеся из зоны конфликта пассажиры рассказали корреспонденту Sputnik о том, как пережили обстрелы.