Волгоградские аграрии готовятся выйти в поле

Как прозвучало на заседании оперштаба под руководством вице-губернатора Василия Иванова, для весенней подкормки с учетом остатков 2025 года приобретено больше 133 тысяч тонн удобрений. Они необходимы для увеличения урожайности и улучшения качества продукции.