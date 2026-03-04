Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградские аграрии готовятся выйти в поле

По мерзлоталой земле сельхозтоваропроизводители региона рассчитывают внести минеральные удобрения на 85% площади — 1 млн 201 тысяча 476 га.

Волгоградские аграрии вот-вот выйдут в поле — начинается подкормка озимых, чья площадь в 2026 году составляет 1 млн 523 тысячи 100 гектаров. По мерзлоталой земле сельхозтоваропроизводители региона рассчитывают внести минеральные удобрения на 85% площади — 1 млн 201 тысяча 476 га, сообщают в администрации области.

Как прозвучало на заседании оперштаба под руководством вице-губернатора Василия Иванова, для весенней подкормки с учетом остатков 2025 года приобретено больше 133 тысяч тонн удобрений. Они необходимы для увеличения урожайности и улучшения качества продукции.

Волгоградский регион вышел на седьмое место в России по приросту объема используемой подкормки. В лидерах — Новоаннинский, Новониколаевский и Серафимовичский районы.