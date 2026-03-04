Ричмонд
Что ждет рынок недвижимости в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. В начале 2026 года рынок недвижимости в Крыму находится на подъеме. Кризиса в этой сфере нет — есть спрос, есть предложения. В итоге, цены на квадратные метры в этом и следующем году будут только расти. Об этом на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщил эксперт рынка недвижимости Александр Ермачков.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на увеличение НДС, и как следствие рост стоимости стройматериалов и инфраструктуры вокруг ЖК, люди продолжат ехать в Крым и покупать недвижимость, уверен эксперт.

«Себестоимость жилья, естественно, еще возрастет — увеличится социальная нагрузка на застройщиков. За четыре года себестоимость уже выросла на 40%. Квадратный метр стоил около 60 тысяч рублей, сейчас — порядка 100 тысяч», — отметил Александр Ермачков.

Он уточнил, что если цена квартир в новостройках и снизится, то только за счет качества строительных материалов.

По словам Ермачкова, покупатель сейчас отдает предпочтение апартаментам и маленьким квартирам. Зачастую приобретают однокомнатные или студии. Если берут двух- или трехкомнатные, то с компактными комнатами.

«Людям уже не нужны, как раньше, большие пространства. Главное, чтобы помещалась необходимая мебель. Этого уже достаточно», — отметил эксперт.

По информации Ермачкова, среди покупателей по-прежнему преобладают приезжие граждане из других регионов России. В основном, из крупных городов. Такой клиент не обязательно отдаст предпочтение ЮБК. Для человека, который привык жить в мегаполисе, 50−80 км от моря не станут преградой для сделки. Поэтому спрос на квартиры распределяется на полуострове относительно равномерно.

Ранее эксперты отмечали, что цены на квартиры в новостройках в Крыму остались пока еще в значениях 2025 года. В Симферополе, например, стоимость однокомнатной квартиры варьируется от 5 и 5,5 млн рублей до 7 миллионов, а двухкомнатные можно выбрать за 7−8 миллионов.

