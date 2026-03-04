Что ждет рынок недвижимости в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости Крым. В начале 2026 года рынок недвижимости в Крыму находится на подъеме. Кризиса в этой сфере нет — есть спрос, есть предложения. В итоге, цены на квадратные метры в этом и следующем году будут только расти. Об этом на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщил эксперт рынка недвижимости Александр Ермачков.